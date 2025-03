Boucherville : plus de 17 M$ dans les rues

Le conseil municipal de Boucherville a récemment approuvé la réalisation de plusieurs travaux d’infrastructures routières au cours de 2025 évalués à 17,25 M$.

Parmi les projets majeurs dont des contrats seront prochainement accordés, il y a la réfection complète de la rue des Vétérans. Les travaux qui s’élèveront à quelque 2,65 M$, incluent l’éclairage, le remplacement des conduites d’eau potable, d’égouts sanitaire et pluvial.

Un montant d’environ 3,2 M$ sera aussi alloué à la réfection de la chaussée sur le boulevard de Montarville entre les rues Des Vosges et Descartes, et sur la rue Arthur-Dumouchel, entre Léon-Ringuet et le parc du Boisé-du-Pays-Brûlé.

Le resurfaçage des pistes cyclables sur la rue de Normandie, entre le 674, De Normandie et la rue Du Boisé, et au parc Arthur-du-Mouchel sera fait au coût d’environ 300 000$.

Un contrat sera aussi accordé pour la réalisation de travaux de réfection de la rue Le Normand et d’une partie des rues Le Laboureur, des Abbés-Primeau et De Tilly. Les travaux sont évalués à 6,1 M$.

Les rues De Rouville et une partie des rues Claude-Dauzat et Hugues-Pommier bénéficieront également de rénovations majeures. L’évaluation actuelle est de 5 M$.

Par ailleurs, des travaux de réfection d’infrastructures dans le secteur Le Laboureur – Pierre-De Caumont (phase 2) de 4,8 M$ et sur la rue des Bois-Francs à hauteur de 1 M$ sont inscrits au Programme triennal d’immobilisations de 2025.

L’investissement prévu actuellement d’un peu plus de 17 M$ est similaire aux années antérieures. Les projets de réfection ont été de l’ordre de 15,6 M$ en 2023 et en 2024.