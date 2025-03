Les projets poussent grâce au nouveau Fonds vert à Sainte-Julie

Une demi-douzaine de projets devraient voir le jour sur le territoire de Sainte-Julie grâce à son tout nouveau Fonds vert mis sur pied afin de financer des initiatives prônant le développement durable.



Le maire, Mario Lemay, a rappelé à ce sujet que, lors des consultations publiques sur la plus récente planification stratégique, les citoyens avaient mentionné qu’ils désiraient une ville encore plus verte. Cette nouvelle enveloppe réservée aux projets environnementaux constitue donc un des outils pour y parvenir.



Ce fonds est en phase avec le Plan vert de la Ville qui vise à promouvoir auprès de ses citoyens de meilleures pratiques environnementales et mettre en place des mécanismes de protection, de restauration et de mise en valeur de l’environnement.



Le maire a précisé que le Fonds vert s’élevait à 395 590$ au début de l’année 2025. Dans les prochains mois, une somme de 45 000$ sera investie afin de lutter contre le roseau commun au parc de la Coulée; 25 000$ seront consacrés à la gestion des sentiers informels du boisé du mont Saint-Bruno; 20 000$ iront à l’amélioration des infrastructures au parc des Étangs-Antoine-Charlebois. Aussi, 4 000$ permettront la plantation d’arbres sur le territoire et 1 500$ aideront à l’aménagement d’un espace pollinisateur au parc de la Coulée.



Un montant de 125 000$ est de plus réservé pour le projet de réduction des déchets générés par le système de traitement des eaux, mais celui-ci pourrait être retardé selon l’évolution des études et des besoins techniques.