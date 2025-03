Un bâtiment près de l’église qui déroge aux règlements

Une rencontre d’information publique se tiendra le 12 mars dès 19h à l’hôtel de ville de Sainte-Julie au sujet de la construction, près de l’église Saint-François-d’Assise, d’un bâtiment résidentiel multifamilial de 20 logements répartis sur trois étages et demi, comprenant cinq logements abordables au rez-de-jardin.



Les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble, ou PPCMOI, ont pour but de permettre la réalisation de travaux qui dérogent aux règlements d’urbanisme.



Dans le secteur du 125, rue Jacquelin Beaulieu (soit la zone P-141, où est situé le projet), un usage résidentiel multifamilial de neuf logements et plus n’est présentement pas permis à la grille des usages et des normes.



Il est à noter également que l’implantation du bâtiment principal serait prévue à des distances moindres que celles des zones comparables pour les limites avant, soit 6,70 mètres, et arrière, c’est-à-dire 3,7 mètres du lot.



De plus, l’aire de stationnement comprendrait 28 cases plutôt que 33 et serait localisée à des distances moindres que celles prescrites pour les limites avant, latérale gauche et arrière du lot. Finalement, la zone tampon aurait une largeur plus petite que celle prescrite sur le côté latéral gauche du lot.



Sur les réseaux sociaux, des citoyens se sont inquiétés que ce projet serait construit à la place de l’église Saint-François-d’Assise, mais il n’en est rien car le projet serait construit sur une partie du stationnement actuel au coin du chemin du Fer-à-cheval et la rue Jacquelin Beaulieu, a confirmé le Service des communications de la Ville de Sainte-Julie.