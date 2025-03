Rappel de cuisinières LG pour risque d’incendie

Le Service de sécurité incendie de Sainte-Julie avertit que plusieurs modèles de cuisinières électriques LG avec surface à cinq éléments et boutons montés à l’avant font l’objet d’un rappel en raison d’un risque d’incendie, car les boutons montés à l’avant des cuisinières ciblées peuvent être activés par un contact accidentel avec des personnes ou même des animaux domestiques.



En date du 12 février, l’entreprise avait reçu au Canada huit rapports d’incidents et deux rapports de blessures incluant une coupure mineure et une brûlure mineure.



Dans le cadre de ce rappel, les consommateurs devraient communiquer immédiatement avec LG Electronics Canada pour obtenir une étiquette d’avertissement gratuite et des instructions au sujet du positionnement de celle-ci. Les consommateurs peuvent continuer à utiliser leur cuisinière en attendant de recevoir l’étiquette et les instructions.



Étant donné que les boutons peuvent s’enlever facilement, il est donc possible de les ranger dans un tiroir par exemple et de les repositionner lors de l’utilisation de la cuisinière.



Les cuisinières autoportantes et encastrables faisant l’objet d’un rappel sont en acier inoxydable et de couleur noire et ont une largeur de 76,2 cm (30 pouces). Il y 14 modèles ciblés par cet avis.



Pour plus d’information et connaître les modèles visés:

https://recalls-rappels.canada.ca/fr/avis-rappel/cuisinieres-electriques-lg-autonomes-et-encastrables-rappelees-en-raison-risque?fbclid=IwY2xjawI4DD9leHRuA2FlbQIxMAABHSuGDN2JPLLuYOwUH7gBrnMhf4g4kfYH6mG695SVw2yq5AnSDtWfe1ejVg_aem_eEiEEaruuBVVX5hltwDQMQ



Les consommateurs peuvent communiquer avec LG Electronics Canada par téléphone au 1-888-542-2623, entre 8h et 21h (HNE), ou par courriel à lgrangesupport@lge.com, ou consulter le site Web de l’entreprise.