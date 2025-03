Première au Québec : Boucherville acquiert un camion Rizon électrique

Boucherville est la première ville au Québec et la deuxième au Canada à faire l’acquisition d’un camion électrique Rizon.

Ce véhicule zéro émission, appartenant à la catégorie intermédiaire classe 4 et 5, est le seul de son genre actuellement disponible au Québec.

Le camion, acheté au concessionnaire Globocam pour un montant de 379 612 $ (taxes et immatriculation incluses), servira à divers besoins municipaux. Il sera utilisé par l’équipe des travaux publics pour le transport général et le déplacement d’équipements lors d’événements. Son rôle inclut aussi la livraison de fournitures de bureau, de mobilier, de matériel spécialisé et de produits de conciergerie aux différentes directions de la Ville.

Cette acquisition s’inscrit dans le Plan de développement durable 2022-2031 de Boucherville, qui vise à favoriser l’adoption de modes de transport plus durables et innovants, indique la Ville.

Elle s’aligne également avec les objectifs de décarbonation du transport du gouvernement fédéral et avec la politique de mobilité durable du gouvernement du Québec.

À la fine pointe

En conditions réelles, l’autonomie du Rizon varie entre 178 et 250 km. Le véhicule est équipé d’un système avancé d’aide à la conduite (ADS), comprenant notamment une détection des piétons et des cyclistes.