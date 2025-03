Deux candidats de Sainte-Julie à suivre dans Les Traitres et Survivor 

Des 22 invités sur la ligne de départ de la deuxième saison de la téléréalité Les Traitres se trouvent cinq résidents de la Rive-Sud. Et parmi les courageux qui se dépasseront aux Philippines pour la saison 3 de Survivor figurent trois candidats locaux.

Les Traitres

Dans le somptueux manoir des Traitres, Ariane (Sainte-Catherine), Frédérick (Salaberry-de-Valleyfield), Joshua (Saint-Hubert), Marc André (Les Coteaux) et Yolaine (Sainte-Julie) rivaliseront de stratégies, d’alliances et de mensonges pour survivre aux épreuves, dénicher les traitres… ou en être un sans se faire découvrir. Le tout, dans le but de remporter 100 000$.

De la vingtaine de candidats, rappelons que trois seront nommés traitres. Certains seront déçus…

Yolaine, secrétaire de direction de 54 ans veut aussi… être traitre. «Je veux et je vais être une traitre!» lance-t-elle, même si elle n’est habituellement pas une bonne menteuse. «Je ne suis pas ici pour me faire des amis, je suis là pour gagner le jeu. Dans ce contexte, je peux bien mentir.» Sa plus grande peur serait de prendre l’avion, mais elle se dit prête à tout essayer.

Joshua, 27 ans, est directeur aux ventes dans un concessionnaire automobile de luxe. Il dit «avoir un faible» pour l’idée d’être traitre. «Mais je vais me débrouiller en tant que fidèle, assure-t-il. Celui qui a déjà joué du sport de haut niveau admet n’avoir aucune phobie.

Répartitrice d’urgence au 911, Ariane, 29 ans, dit qu’elle aimerait se voir donner le rôle de traitre. «C’est la seule façon d’être moindrement en contrôle», croit-elle. Sans dire qu’elle est une bonne menteuse, elle croit qu’elle sait bien cacher la vérité, sans donner toute l’information. Elle croit que son habileté à travailler sous pression sera un atout.

Illusionniste de 33 ans, Frédérick est convaincu que son métier fera de lui un excellent traitre. Être menteur, «c’est ma job», dit-il en riant. «Ma plus grande peur serait de ne rien voir. Dans la magie, j’ai toujours un pas d’avance sur le spectateur.»

Marc-André (Photo : gracieuseté Éric Myre)

Enseignant au secondaire âgé de 38 ans, Marc-André veut «définitivement» être un traitre. «Dans la vie, je suis toujours le gars gentil et à l’intérieur de moi, j’ai emmagasiné ces petites traitrises et mensonges et pour sortir ça, Les Traitres, c’est le meilleur endroit!» «Ma plus grande peur serait de me faire sizer et identifier tout de suite comme un traitre car j’ai trop envie de jouer au traitre.»

Comme hôtesse du manoir, Karine Vanasse revient à la barre de cette émission, diffusée sur Noovo dès le 24 mars, à 20h.

Survivor

Chargé de construction de Sainte-Julie, Kevin dit de lui qu’il est «impulsif, il ne tient pas en place, n’a pas la langue dans sa poche» et avoue qu’il est «pas mal certain que sa grande trappe va le mettre dans l’eau chaude plus d’une fois, mais il a l’habitude et est devenu super bon pour se sortir du trouble». Il avoue être un survivaliste et gars de bois dans l’âme et qu’il fait souvent des expéditions seul en nature, avec peu de nourriture et de matériel, «juste pour le trip». Kevin prévient ses compagnons : «il aime quand ça marche à sa façon et ne passe pas par quatre chemins quand ça ne fait pas son affaire».

Agente de développement de Saint-Hubert, Léanne, 30 ans, a acquis des qualités interpersonnelles qui lui permettent d’entrer rapidement en relation avec les gens. Elle estime que son identité hybride, vietnamienne et québécoise, l’a aidée à développer une force intérieure. «Léanne, c’est une petite bombe au fort caractère qui tentera par tous les moyens de ne pas laisser ses émotions prendre le dessus», souligne le production. Elle se donne à 100 % dans tout ce qu’elle entreprend. «Moi, c’est toute ou rien, pantoute, il n’y a pas de zones grises», dit-elle. Elle se décrit comme une «Germaine ouverte d’esprit»!

Parmi les participants à Survivor saison 3, on compte le Candidacois Jérémie, âgé de 32 ans. Il a fait des études en kinésiologie et est devenu entraîneur privé. il travaille comme analyste des risques en assurances. En guise de préparation pour son séjour aux Philippines dans des conditions difficiles, il a couru 1600 km en faisant des marathons et des triathlons. Il est décrit comme compétitif et stratège. Il est prêt à jouer «la game» sociale.