Dans la mire de la Ligue canadienne de football

Le Julievillois Gabriel Lessard et le Varennois Félix Despins ont franchi une autre étape en vue de se tailler une place chez les professionnels.



À la suite du camp d’évaluation sur invitation de la Ligue canadienne de football (LCF), tenu le 28 février à l’Université de Waterloo, 11 des espoirs se sont démarqués, dont le secondeur de 6’02 » et 228 livres, Gabriel Lessard, et le joueur de ligne offensive de 6’3″ et 315 livres, Félix Despins, qui joue pour les Stingers de Concordia.



Ces 11 athlètes rejoindront les meilleurs espoirs nationaux et internationaux admissibles aux repêchages de cette année à Regina, à l’occasion du camp d’évaluation de la LCF qui se tiendra du 21 au 23 mars.



Gabriel Lessard est un étudiant-athlète des Carabins de Montréal et il retrouvera à Régina huit de ses coéquipiers des «Bleus» qui ont reçu pour leur part une invitation directement pour le camp d’évaluation principal présenté dans la capitale de la Saskatchewan.



«Je suis content pour tous les gars, mais je ne peux pas dire que je suis surpris, a mentionné l’entraîneur-chef des Carabins, Marco Iadeluca. Tous ces joueurs agissent déjà comme des professionnels. Ils sont un exemple à suivre pour nos joueurs actuels et ils feront toujours partie de notre grande famille. J’ai hâte de les voir se distinguer chez les pros!»