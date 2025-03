Un bébé pour Brendan Gallagher et la Julievilloise Emma Fortin

Le joueur des Canadiens de Montréal, Brendan Gallagher, vient d’annoncer la naissance de son premier enfant avec sa femme, Emma Fortin, qui est originaire de Sainte-Julie.



C’est au cours du point de presse après la victoire de lundi soir contre les Sabres de Buffalo que l’attaquant a annoncé la bonne nouvelle. «Je suis maintenant papa. Ça fait maintenant une semaine. C’est tout nouveau!»



«Évidemment, je dors moins que d’habitude maintenant, a lancé l’attaquant de 32 ans en riant. Mais j’apprécie l’expérience. On apprend au fur et à mesure. C’est difficile à décrire, j’apprécie chaque seconde», a dit celui qui est marié à Emmanuelle Fortin depuis le 6 juillet 2024 à Montréal. Les deux n’ont pas encore précisé publiquement s’il s’agit d’un garçon ou d’une fille.



Dans une publication sur Instagram le 11 décembre dernier, le couple avait dévoilé qu’ils allaient devenir parents en partageant une photo d’Emmanuelle qui souriait en tenant son ventre avec ses deux mains.



Emmanuelle, 28 ans, est présentement étudiante candidate au doctorat en gestion et stratégie au HEC Montréal, où elle a enseigné le cours Management stratégique des organisations à titre de chargée de cours. Elle est aussi diplômée de l’UQAM avec un baccalauréat en communication humaine et organisationnelle et détient une maîtrise en développement organisationnel du HEC.



Ils se sont fiancés le 7 juillet 2023 au bord du Lost Lake, à Whistler en Colombie-Britannique, un lieu très symbolique pour Emmanuelle puisqu’il s’agit de l’endroit où ses parents se sont fiancés.