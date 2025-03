Tarifs douaniers : 32% des entreprises anticipent des pertes d’emplois

Pas moins de 32% des PME qui ont répondu à un sondage de Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL) craignent que les nouveaux tarifs entraînent des suppressions de postes. Les trois-quarts d’entre eux estiment qu’un à cinq postes pourraient être coupés au sein de leur entreprise.

Le sondage mené le 10 février auprès d’une centaine d’entreprises témoigne des impacts anticipés des tarifs américains sur l’exportation, l’importation, l’emploi et l’investissement.

Rappelons qu’après avoir menacé d’imposer au Canada des tarifs douaniers de 25%, le président Donald Trump a fait volte-face le 3 février en accordant un sursis d’un mois. Ce lundi 3 mars, il a confirmé la mise en place de ces tarifs de 25% sur les produits canadiens et mexicains dès ce mardi 4 mars. Un autre 25% doit s’ajouter le 1er avril sur l’aluminium et l’acier.

Selon le sondage, «plus de la moitié des répondants prévoient de reporter des investissements majeurs, en raison des incertitudes économiques engendrées par les tarifs», indique DEL.

La valeur de ces investissements reportés pourrait atteindre près de 50 M$. Ils touchent surtout l’achat d’équipements et la construction d’infrastructures.

En confirmant l’imposition de tarifs pour le Canada, le président Trump a réitéré que les entreprises pouvaient s’installer au États-Unis, pour éviter l’impact des tarifs.

Le coup de sonde montre que la délocalisation d’une partie de la production est envisagée par près de 20% des PME.

Chez les PME sondées, 55 % exportent aux États-Unis, et plus de la moitié d’entre elles y réalisent entre 10 et 50 % de leur chiffre d’affaires.

Deux tiers importent des matières et produits des États-Unis. Et de ce nombre, près des deux tiers font entre 10 et 50 % de leurs ventes aux États-Unis.

Solutions

Face à cette imposition de tarifs et au contexte d’incertitude qu’elle génère, plus de la moitié des PME songent à optimiser leur chaîne d’approvisionnement, afin de réduire leurs coûts.

La diversification des marchés afin de diminuer la dépendance aux États-Unis est une stratégie envisagée par 58 % des PME.

«Depuis plusieurs années, nous encourageons les entreprises à diversifier leurs marchés et à revoir leur chaîne d’approvisionnement pour limiter leur vulnérabilité face aux fluctuations économiques et réglementaires, relève Julie Ethier, leader en chef de DEL. Bien que ces ajustements nécessitent une vision à moyen et long terme, ils sont essentiels à la pérennité des entreprises locales.»

Les services d’accompagnement de DEL aident les PME à élaborer des stratégies pour accroître la compétitivité et la productivité.