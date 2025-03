Mont-Saint-Bruno–L’Acadie: un candidat libéral saute dans l’arène

Dans un contexte où des élections fédérales pourraient être déclenchées sous peu, Bienvenu-Olivier Ntumba a annoncé officiellement qu’il sera candidat libéral le 2 mars afin de représenter les citoyens de la nouvelle circonscription de Mont-Saint-Bruno–L’Acadie, qui comprend entre autres Sainte-Julie et une partie de Longueuil, où se trouvent une portion du chemin de Chambly et du boulevard Cousineau.



Originaire du Congo, Bienvenu-Olivier Ntumba est marié et père de quatre enfants. Lors de cette annonce, le candidat a partagé sa vision pour une circonscription «plus prospère, inclusive, tournée vers l’avenir et axée sur des solutions concrètes pour Mont-Saint-Bruno–L’Acadie».



«L’engagement envers la communauté et l’environnement a toujours été au cœur de mes valeurs. C’est avec cette passion que je me présente à la circonscription de Mont-Saint-Bruno–L’Acadie. Comme je l’ai toujours dit : la politique doit être un service, non un privilège.»



L’entrepreneur se dit bien impliqué dans la communauté et a avoué être particulièrement fier des deux prix qu’il a reçus, soit un certificat signé par le Premier ministre du Canada reconnaissant son engagement dans la lutte contre la délinquance juvénile, ainsi que le prix Allié de la Femme décerné lors du gala du Regroupement affaires femmes.



