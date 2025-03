Tarifs de Trump: une « situation déplorable » à laquelle s’active le député Barsalou-Duval

À la suite de l’imposition des tarifs douaniers de 25% aux produits canadiens, le député Xavier Barsalou-Duval a écrit aux entreprises de sa circonscription afin de bien comprendre les défis et impacts auxquels elles sont confrontées en raison de cette décision unilatérale de Donald Trump.



Il a rappelé que le caucus du Bloc Québécois travaille depuis plusieurs semaines déjà à la meilleure façon de faire face à cette menace.



«Dans Pierre-Boucher — Les Patriotes — Verchères, Boucherville, Varennes, Contrecœur et Saint-Mathieu de Belœil comptent des parcs industriels d’importance qui représentent des dizaines de milliers d’emplois. Les entreprises qui ont des échanges commerciaux avec les États-Unis n’y sont pas rares. Je pense entre autres aux travailleurs de l’aciérie Arcelor Mittal qui exporte une grande partie de sa production aux États-Unis et qui sera doublement frappée par les tarifs», a-t-il déclaré.



«Je tiens à réitérer ma totale solidarité à celles et ceux qui subiront les répercussions de cette situation déplorable. Nos entreprises exportatrices sont aux premières lignes de ce combat et, dans ce moment d’insécurité, il est important de demeurer unis et rationnels. Si vous rencontrez des écueils, sachez que je suis là, avec mon équipe, pour vous épauler», a assuré Xavier Barsalou-Duval.



«Encourager l’achat local, c’est toujours une bonne chose, mais ça l’est encore davantage lorsque nos compatriotes vivent des moments difficiles. Les Québécois sont des gens innovants et travaillants, tout comme l’économie du Québec est diversifiée et résiliente. Je suis certain que nous arriverons à surmonter cette épreuve passagère», a conclu le député.