Deux journées de l’emploi Rive-Sud, deux occasions de saisir votre opportunité!

Les vendredi 14 et samedi 15 mars prochains auront lieu les journées de l’emploi Rive-Sud. Gratuites et ouvertes à tous, ces deux journées locales à l’Hôtel Mortagne de Boucherville vous permettront d’échanger et rencontrer directement des employeurs de choix, des professionnels dans le domaine de la formation, mais aussi des conseillers experts en aide à l’emploi et à l’intégration.

Plus de 1000 offres d’emplois à votre disposition pour correspondre à différents besoins : si vous êtes en recherche de stage, junior en quête de votre premier emploi, senior avec une forte expérience, ou bien simplement à la recherche d’un nouveau défi à relever, c’est le moment de donner un nouvel élan dans votre quête professionnelle!

2 journées de l’emploi pour de multiples possibilités

Des employeurs seront présents sur les deux journées dans de multiples domaines d’emploi, des centres de formations et des institutions d’enseignement supérieur vous présenteront leurs parcours disponibles mais aussi des organismes et des associations d’aide en emploi et intégration pour vous accompagner dans vos recherches et votre parcours professionnel.

Préparer, échanger, se qualifier

L’Événement Carrières vous facilite la préparation de votre venue avec le répertoire exposants sur le site web ecarrieres.com comprenant l’ensemble des entreprises participantes avec leur descriptif et les offres, formations ou services dont elles font la promotion aux salons.

Pour échanger avec les exposants, préparez-vous à faire une description de votre profil et vos expériences dans un discours accrocheur. N’oubliez pas qu’un premier échange fait la différence et peut influencer positivement la suite du processus de recrutement et vous ouvrir de belles opportunités.

Informations pratiques :

• Date : vendredi 14 et samedi 15 mars – De 10 h à 16 h

• Lieu : Hôtel Mortagne de Boucherville, 1228 Rue Nobel, Boucherville, QC J4B 5H1

• Accès : Entrées et places de stationnement gratuites.

• En savoir plus : https://ecarrieres.com/fr/evenements/journee-emploi-rive-sud