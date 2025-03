740 000$ pour mieux intervenir en itinérance et en santé mentale

La Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent a reçu une somme de 740 000$ afin d’aider les policiers à mieux intervenir auprès des personnes vulnérables.



Cette aide financière de 5,5 M$ sur trois ans a été annoncée le 17 février et touche 11 corps de police, dont la Régie.



Lors de l’annonce, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a expliqué que cet octroi permettra aux services de police de tester des approches novatrices dans la communauté. Par exemple, la présence d’équipes mixtes rassemblant un intervenant du milieu policier et un intervenant social permettra de répondre aux besoins de personnes en situation d’itinérance ou présentant des enjeux de santé mentale.



Il a ajouté que cette approche mixte devrait aider à réduire la judiciarisation de ces personnes vulnérables ainsi que les risques de détérioration de leur situation et les recours aux urgences. Si les résultats obtenus sont satisfaisants, ces approches pourraient ensuite être adoptées à plus long terme par les services de police.



«Développer des approches novatrices n’est pas simple pour les services de police, mais notre soutien permettra à davantage de corps de police d’en mettre en place et de tester certaines pratiques pour les pérenniser ensuite si elles permettent d’accroître la sécurité de la population et de réduire les méfaits», a fait savoir le ministre.



«Les retours du terrain sont très positifs et cette approche permet une meilleure gestion des situations de crise et facilite la mise en place d’un soutien psychosocial pour les personnes en situation d’itinérance ou vivant avec des enjeux psychosociaux et de santé mentale», a ajouté pour sa part le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant.