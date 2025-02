Varennes: Pauline sera adaptée en série d’animation jeunesse

Fondée par Nadine Robert, la maison d’édition varennoise Comme des géants, qui publie des livres jeunesse au Québec et à l’international, a appris une bonne nouvelle récemment puisque la bande dessinée Pauline sera adaptée en série d’animation jeunesse.



La Société de développement des entreprises culturelles et le Fonds des médias du Canada ont annoncé la nouvelle le 6 février. La série sera adaptée de la bande dessinée Pauline écrite par Anouk Mahiout et illustrée par Marjolaine Perreten.



La série de livre raconte l’histoire d’une petite fille de 8 ans qui cherche sa place dans le monde. Pauline se sent souvent en décalage avec les autres, et ce sentiment déclenche parfois de grandes émotions. Plutôt que de se replier sur soi-même, elle puise dans son imaginaire et son courage pour transformer ces émotions en une force qui la pousse à tracer son propre chemin. À travers ses aventures, elle apprend à comprendre et à valoriser ce qui fait d’elle une personne unique.