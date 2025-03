Fondation Véro & Louis: les propos de Luc Poirier choquent Louis Morissette

L’homme d’affaires Luc Poirier a accusé Louis Morissette de se prendre de l’argent lors d’événements organisés au profit de la Fondation Véro & Louis, lancée par lui et sa conjointe, Véronique Cloutier, dont la première maison de soins pour autistes de 21 ans et plus se trouve à Varennes. Sur sa page Facebook, l’humoriste et producteur qualifie ces affirmations de «fausses et diffamatoires» et ses avocats entreprennent «les démarches qui s’imposent».



Lors de son passage à l’émission de Sophie Durocher sur QUB Radio le 27 février, Luc Poirier a répliqué aux critiques émises par Louis Morissette à son sujet, puisque le producteur et humoriste avait récemment dénoncé l’attitude de ceux qui affichent leur richesse, qualifiant cette pratique de «vulgaire», en faisant référence à la téléréalité Vie$ de rêve.



L’homme d’affaires a longuement répliqué en affirmant que ce type de critique était «typiquement québécois» et révélait une tendance à envier la réussite des autres. Par la suite, Sophie Durocher lui a posé une question : «Louis nous avait dit qu’il aimerait ça que vous donniez de l’argent à la Fondation Véro & Louis. Est-ce que la réponse c’est un oui ou c’est un non?»



« Non. C’est absolument un non parce que, moi je connais des gens qui ont aidé la Fondation au départ et, juste pour vous laisser savoir que, quand Louis faisait, exemple, un événement pour lever des fonds dans sa Fondation, il se gardait 5 000$ pour ses honoraires à lui, ce qui est totalement aberrant et illogique. Moi quand je lève des fonds pour plein de fondations, je ne me suis jamais pris une cenne. Puis en plus je donne l’argent de ma poche à ces fondations», a répondu Poirier.



«Fait que là, on a deux façons de penser, puis je suis totalement contre cette Fondation-là. Moi je comprends pas que la personne, comment je pourrais dire, que Louis se prend de l’argent en levant des fonds, moi je trouve ça aberrant.»



Son intégrité attaquée



Sur sa page Facebook, Louis Morissette a répliqué : «Dans le cadre d’une entrevue diffusée hier sur les ondes de QUB radio, l’homme d’affaires Luc Poirier a attaqué mon intégrité personnelle ainsi que la gouvernance de la Fondation Véro & Louis. Les allégations qu’il a formulées concernant le financement de la Fondation Véro & Louis sont fausses et diffamatoires.»



«Je tiens à nier catégoriquement ces allégations calomnieuses manifestement motivées par des intentions malicieuses. Je ne laisserai jamais personne remettre en cause mon intégrité personnelle et mon mandat philanthropique en tant que fondateur et président du C.A. de la Fondation Véro & Louis.»



«Jamais je n’ai reçu d’honoraires de la Fondation Véro & Louis. Jamais. Véro, moi-même et les membres du conseil d’administration nions vigoureusement ces accusations gratuites, injustifiées qui nous attaquent personnellement et sont nuisibles aux fondements et à la mission de la Fondation.»



«Je respecte l’opinion des gens qui peuvent avoir un désaccord avec mes prises de position. Cependant, je ne peux pas laisser de fausses accusations être véhiculées pour m’attaquer personnellement et porter ombrage à notre mission d’aider les familles d’adultes autistes.»



«Je ne ferai aucune autre déclaration sur le sujet et à partir de maintenant je laisserai mes avocats entreprendre les démarches qui s’imposent.»



Trois heures après cette publication, sa page Facebook a suscité des centaines de commentaires qui étaient pour la quasi-totalité des messages d’appui, dont le premier venait de Martin Damphousse, qui a écrit : «Varennes et son maire sont derrière toi et la Fondation».