Boucherville en quête d’animateurs pour ses camps d’été

La Ville de Boucherville est en pleine période de recrutement pour ses camps de jour estivaux et cherche à pourvoir 129 de postes en animation.

Mais de ce nombre, elle s’attend à devoir combler une soixantaine de postes car chaque année, c’est environ 50 % de ses employés qui reviennent, indique la porte-parole de la Ville, Julie Charron.

Les camps de jour de la Ville accueillent chaque semaine près de 550 enfants répartis entre deux sites principaux, soit à l’école secondaire De Mortagne et au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

À cela, s’ajoutent environ 200 bambins qui fréquentent les Animaparcs. Il s’agit d’un programme gratuit d’activités estivales pour les enfants de 5 à 12 ans offerts dans quatre parcs de la ville.

Un emploi attrayant

Afin de séduire les candidats, la Ville met en avant des conditions de travail avantageuses, alliant flexibilité et plaisir, fait-elle valoir.

Parmi les atouts du poste, elle mentionne des horaires flexibles avec congés les soirs et fins de semaine; la possibilité de pouvoir prendre des vacances; une formation complète et rémunérée; un salaire compétitif; un travail d’équipe avec des collègues du même âge; et un accès gratuit aux activités libres de la Ville pendant toute la durée de l’emploi.

Les postes offerts incluent animateurs de camp de jour, moniteurs à l’accueil, responsables de l’accueil et agents d’intégration.

Les étudiants intéressés ont jusqu’au 6 avril pour soumettre leur candidature via le site de la Ville de Boucherville.

Un Salon des camps

Un Salon des camps se tiendra à Boucherville le mercredi 12 mars de 16h30 à 19h30 au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois. L’événement permettra aux familles de rencontrer les responsables des camps de jour de la Ville et de ses organismes accrédités. Les inscriptions en ligne pour les camps de jours estivaux commentent le 7 avril selon le principe du premier arrivé, premier servi. Le 7 avril : P’tits campeurs et P’tit club, le 8 avril : Le club et Animaction et le 9 avril : XPérience