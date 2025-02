Attention au monoxyde de carbone!

L’accumulation de 70 cm de neige en quelques jours dans la région a causé bien des tracas et, à ce sujet, les villes de Sainte-Julie et Varennes ont rappelé quelques consignes afin d’assurer la sécurité de tous.



Il est important de s’assurer que l’échappement de chaque véhicule est bien dégagé afin d’éviter une accumulation de monoxyde de carbone à l’intérieur, car elle peut provoquer entre autres des symptômes de maux de tête, des nausées, de la fatigue et des étourdissements.



Bien que la tentation soit forte pour les enfants de construire des tunnels dans la neige, un avertissement a été lancé de ne pas céder à la tentation, car plusieurs effondrements de forts ont été signalés au Québec au cours des derniers jours, ce qui peut mettre en danger la vie des enfants. Une adolescente de Châteauguay a perdu la vie, vraisemblablement de cette manière, la semaine dernière.



Le Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Julie rappelle pour sa part qu’en cas d’incendie, une fenêtre de chambre est un moyen d’évacuation pour sortir du bâtiment en feu. À la suite des deux dernières tempêtes, une accumulation importante de neige peut se trouver devant les fenêtres des résidences. Pour la sécurité de tous, il est important de dégager chacune d’entre elles.



Finalement, le déneigement des bornes d’incendie est en cours sur les deux territoires, et un coup de main de la part des citoyens pour dégager celles qui se trouvent sur leurs terrains aiderait à accélérer le processus.