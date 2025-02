Patinage synchronisé : l’équipe Nova junior aux Mondiaux

L’équipe Nova junior de patinage synchronisé s’apprête à vivre une expérience inoubliable. Elle s’envolera pour la Suède afin de représenter le Canada aux championnats mondiaux qui se dérouleront à Göteborg.

Nova junior s’est démarquée sur la scène internationale en montant sur le podium à plusieurs reprises cet hiver.

À la fin de janvier, lors de la prestigieuse French Cup à Rouen, en France, elle a décroché la médaille de bronze parmi 20 équipes issues de 12 pays.

Plus récemment, l’équipe a brillé à la Spring Cup de Milan, en Italie, où elle a remporté la médaille d’or. C’est cette dernière compétition qui leur a valu un laissez-passer pour les championnats du monde junior de patinage synchronisé les 7 et 8 mars.

Sur la scène nationale, l’équipe composée de 18 patineuses âgées de 15 à 18 ans a également su s’imposer. Plus tôt cet automne, elle a obtenu la deuxième place aux championnats provinciaux, ce qui lui a permis d’accéder aux championnats canadiens en janvier dernier.

Lors de cette compétition, l’équipe a une fois de plus démontré son talent en terminant à la troisième place du classement national.

Avec cette série de performances remarquables, l’équipe aborde les Mondiaux avec ambition et détermination. Son objectif : représenter fièrement le Canada et se mesurer aux meilleures formations du monde sur la glace de Göteborg.

L’équipe est composée de Sophie Dubé (Boucherville), Maria Colmenares (Varennes), Julia Bouthillier et Leah Schiratti (arr. Vieux-Longueuil), Mélodie Girard et Laura Gallo (arr. Saint-Hubert), Gabrielle Tousignant (Châteauguay), Juliette Denis (Saint-Constant), Maika Beaudry, Laura Beauregard et Mégane Langlois (Saint-Jean-sur-Richelieu), Agathe Fortin (Mercier), Maëly Talbot-Lapierrière (Napierville), Armonie Debruyne (Montréal), Eugénie Larivée (Mont Saint-Hilaire), Élodie Fontaine (Chambly), Kim Pelland (Sherbrooke) et Léonie Castongay (Granby).