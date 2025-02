Une collecte de plasma réussie grâce à de jeunes élèves de Varennes

Des jeunes de l’école primaire Du Carrousel à Varennes ont pris part à un projet pilote d’Héma-Québec de campagne plasmatique et, grâce à leur implication, la collecte a permis de recueillir 20 donneurs, dont 8 qui ont fait un don pour la première fois.



Le plasma est un composant sanguin nécessaire à la fabrication de produits pour traiter entre autres le déficit immunitaire. La conseillère en recrutement des donneurs de plasma – Rive-Sud, Hélène Laprade, a expliqué que l’objectif de ce projet pilote était de montrer l’impact positif que peuvent avoir les actions solidaires pour la communauté et de faire vivre aux élèves une expérience qui renforce l’estime de soi et l’esprit de partage.



Elle a ajouté que cette campagne de dons était une excellente opportunité pour les élèves d’acquérir des connaissances utiles pour le reste de leur vie, tout en participant activement à une cause sociale. «Nous pouvons dire fièrement, mission accomplie!» a-t-elle souligné.