Gravité : une nouvelle image de marque et de grandes ambitions

Gravité dévoile sa nouvelle image de marque, inscrivant un tournant dans son évolution. Dorénavant, sa division Média-Web arbore le nom de Gravité Média – Connecté | Innovant. Quant à l’agence Gravité Marketing, elle devient Vertiga. Des changements qui, après sept ans de croissance, reflètent l’ambition et la vision d’avenir de l’entreprise.

En ce jour de dévoilement, la PDG et cofondatrice de Gravité Julie Voyer ne peut qu’être enthousiaste. «Ç’a été une belle démarche, qui s’est échelonnée sur près d’un an, et je suis fière. Ça me rend fébrile, j’ai vraiment hâte que les gens découvrent notre nouvelle image de marque.»

Connecté et innovant

Mme Voyer explique que l’entreprise était arrivée à cette étape de se présenter sous un nouveau visage.

«On avait une division dont on voulait rafraichir l’image, la coller davantage à notre nouvelle réalité, où on est en pleine transformation au plan du volet numérique, avec notre stratégie de contenu, notre stratégie de diffusion, détaille-t-elle, concernant la division connue sous le nom Média-Web. Le rafraîchissement de l’image devait être en lien avec cette nouvelle réalité, et vers où on va.»

Pourquoi Gravité Média – Connecté | Innovant? «On est connecté plus que jamais à nos communautés, et ce, par diverses façons. Et innovant, parce que ça fait partie de notre ADN. Être en transformation, ça nous demande d’être innovant.»

Au cours de la dernière année, l’équipe de rédaction a multiplié les façons de rendre compte de l’actualité régionale, notamment avec le renforcement de la vidéo, une présence accrue sur les réseaux sociaux, mais aussi le déploiement de balados.

(Photo : Gravité)

Vertiga : élargir les horizons

Vertiga, nouveau nom de Gravité Marketing, reflète quant à lui la volonté de Gravité de poursuivre sa croissance et de développer de nouveaux marchés.

Vertiga, à la fois distinct et connecté à Gravité (Photo : Gravité)

«On a atteint un certain pallier de croissance et on veut continuer, se donner les moyens de nos ambitions. Gravité l’agence est très ancrée au niveau local et régional. L’objectif avec ce changement est d’élargir nos horizons par rapport aux parts de marché qu’on veut prendre», avance la vice-présidente exécutive Judith Cailhier.

Elle reconnait que le nom des divisions pouvait parfois créer de la confusion chez certains. «On avait l’impression que des gens oubliaient le média et d’autres l’agence. Et on s’est demandé : est-ce qu’on a atteint une certaine maturité où on serait prêt à passer à une autre étape? On était rendus là.»

«On veut faire briller Gravité Média, et on veut faire briller Vertiga. L’objectif est de propulser ces deux marques encore plus loin.» -Judith Cailhier

Comment donc trouver un nom où l’agence pouvait se distinguer tout en restant connecté à Gravité? Le vice-président création Stéphane Patry et son équipe se sont penchés sur cette question.

«On ne voulait pas un nom qui n’a aucun lien. On voulait sentir la famille. On est passé par 450 options, que l’on a toutes rejetées en trois secondes, avant d’arriver à une simplicité : un mélange des lettres. Ça permet de rester dans l’esprit de famille et il y a un lien avec Gravité : ça sonne vertige, hauteur, distance…. On se distancie, tout en étant en orbite autour de la même planète. On devient unique, mais connecté.»

Mature, épuré… et élégant !

Pour décrire ce qui a guidé l’équipe dans l’élaboration des nouveaux logos, de la mise en page repensée des journaux et les changements de typographie, Stéphane Patry reprend la notion de maturité évoquée par Judith Cailhier.

«On avait une image de marque jeune, dynamique, qui représentait l’agence. Là, on avait besoin de représenter la maturité qu’on a atteinte et celle qu’on veut projeter. Pour passer d’une très bonne boite régionale à une très bonne boite nationale. On choisit d’avoir de l’ambition, de foncer, de devenir grand.»

(Photo : Gravité)

C’est avec ces intentions que l’équipe s’est tournée vers un style plus épuré, de la vélocité et un minimalisme où le rose caractéristique de Gravité se fait plus discret.

«On conserve un lien avec le passé, assure M. Patry. Le rose est encore là, mais il a pris une place qui est mature. On n’est pas dans la grosse robe fuschia, on est dans la belle robe noire avec des éléments de déco fuschia. On a un côté plus élégant.»

Le lancement officiel aura lieu au printemps.