Lancement d’un premier roman devant une centaine de personnes à Varennes

C’est devant une centaine de personnes que l’autrice varennoise Anne-Marie Lemelin a procédé au lancement de son premier livre L’espoir de mes vies, qui est disponible en librairie depuis le 12 février.



La Varennoise a expliqué que L’espoir de mes vies explore les profondeurs de l’âme humaine. L’obscurité côtoie la lumière et l’espoir devient le moteur de l’amour entre Aude, la médecin, et Charles, l’anesthésiste, dont la joie de vivre perce peu à peu la carapace de celle-ci, mais les secrets d’Aude menacent toutefois le lien naissant et fragile entre les deux.



Anne-Marie Lemelin a mentionné que «la résilience, l’optimisme réaliste et la joie de vivre qui la caractérisent aujourd’hui, et qui se retrouvent dans chacun de ses écrits, ont été appris à travers ses années passées à déjouer la mort, vaincre la maladie et apprendre à coexister avec handicaps et séquelles».



Elle ajoute qu’un second titre est à paraître cet été, alors que plusieurs autres projets d’écriture sont en cours.