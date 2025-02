Consignaction s’implante à Boucherville

Boucherville accueillera bientôt deux points de retour de contenants consignés sous la bannière Consignaction.

L’organisme s’installera au 525, rue d’Avaugour, dans l’ancien local de l’entreprise Évoilà5, ainsi qu’au 520, boulevard du-Fort-Saint-Louis, où se trouvait auparavant la clinique Kinatex Sports Physio.

Ces nouveaux établissements font partie d’un vaste déploiement visant à optimiser le système de récupération des contenants de boisson consignés à travers le Québec.

Le réseau intégrera des technologies de pointe permettant de traiter rapidement et efficacement des milliers de contenants en seulement quelques minutes.

Un établissement de type Consignaction+ pourrait aussi voir le jour ultérieurement sur le territoire bouchervillois. Ce concept, qui permet de gérer un volume encore plus grand de contenants, inclut le tri sur place, et des équipements spécialisés comme le compactage du plastique et le concassage du verre.

L’organisme est actuellement à la recherche d’un site pour ce centre, notamment dans le secteur du Carrefour de la Rive-Sud.

D’ici 2026, l’organisme veut implanter 400 lieux de retour Consignaction et Consignaction+ à travers le Québec.

Présentement, il y a des espaces de type boutique Consignaction à Varennes, au 50, rue de la Gabelle, suite 540; dans l’arr du Vieux-Longueuil, au 1401, chemin de Chambly, local S49A; dans l’arr de Grennfield Park, au 3704, Taschereau; à La Prairie au 979 Taschereau; et à Salaberry-de-Valleyfield au 160, rue Maden, local 200A.

À partir du 1er mars, la consigne sera étendue à tous les contenants de boisson en plastique de 100 ml à 2 litres, incluant les bouteilles d’eau, d’eau pétillante, de jus et même certaines boissons aromatisées ou spiritueuses.

À partir de 2027, l’élargissement de la consigne connaîtra une troisième phase où s’ajouteront les contenants de boisson en verre et en carton multicouche de 100 ml à 2 litres, ce qui comprend les bouteilles de vin, de cidre, de spiritueux et autres boissons.

Les citoyens pourront encore continuer de rapporter leurs contenants chez les détaillants.