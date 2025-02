Le théâtre Jankijou présente La cruche cassée

Le théâtre Jankijou de Boucherville présentera les 6, 7, et 8 mars, son deuxième spectacle de sa 32e saison « La cruche cassée », une comédie de Heinrich Von Kleist dans une adaptation de Jean-Louis Roux et mise en scène de Patrick David Campbell.



Le juge itinérant d’un petit village s’est introduit de nuit dans la chambre d’une jeune femme. Surpris, il casse une cruche en s’enfuyant par la fenêtre. Le lendemain, la mère de la jeune fille vient porter plainte devant celui qu’elle ignore être le coupable. Or, ce jour-là, un conseiller est venu de la ville pour l’inspecter. Aussi acharné qu’il soit à dissimuler sa faute, il ne parvient en réalité qu’à se prendre davantage à son propre piège.



Les représentations auront lieu les jeudi, vendredi et samedi 6, 7 et 8 mars à 20h et dimanche le 9 mars à 14h au centre multifonctionnel Francine-Gadbois, au 1075 Lionel-Daunais à Boucherville.



Le coût est de 10$ pour les étudiants et 20$ pour les adultes (+ les frais de billetterie). On peut aussi se procurer des billets à la porte au coût de 15$ ou 25$ chacun, selon les catégories. (Argent comptant seulement) C’est gratuit pour les 5 ans et moins!



Pour réserver des places, il faut aller sur le site du « Point de vente » au www.lepointdevente.com en inscrivant Jankijou dans l’engin de recherche ou en cliquant sur l’affiche du spectacle « La Cruche Cassée » dans la page d’accueil du site de la troupe au www.jankijou.com Vous pouvez également vous y retrouver via notre page Facebook au www.facebook.com/jankijou



Le théâtre Jankijou est un OBNL accrédité par la Ville de Boucherville qui existe depuis 1990. Il permet aux membres de vivre une expérience théâtrale complète en touchant à plusieurs des aspects de la production théâtrale.