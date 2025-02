Santé dentaire: un enjeu pour vos animaux

Lorsqu’on pense à la santé de nos animaux de compagnie, on pense souvent à leur alimentation, à leurs vaccins ou à leur exercice physique. Pourtant, la santé bucco-dentaire est un aspect essentiel de leur bien-être général. Une mauvaise hygiène dentaire peut entraîner des problèmes graves, allant de la mauvaise haleine à des infections pouvant affecter les organes vitaux.

Pourquoi la santé dentaire est-elle importante ?

Les maladies dentaires sont parmi les problèmes de santé les plus courants chez les chiens et les chats. Dès l’âge de trois ans, environ 80 % des chiens et 70 % des chats présentent des signes de maladies parodontales au Québec. Ces affections commencent souvent par une accumulation de plaque dentaire, qui se transforme en tartre, entraînant une inflammation des gencives (gingivite). Si elles ne sont pas traitées, ces infections peuvent se propager et causer des douleurs, la perte de dents, voire des infections plus graves touchant le cœur, les reins ou le foie.

Signes d’une mauvaise santé dentaire

Il est important de surveiller les signes indiquant un problème bucco-dentaire chez votre animal. Parmi les symptômes les plus courants, on retrouve :

• Une mauvaise haleine persistante (halitose)

• Des gencives rouges, enflées ou qui saignent

• Une perte d’appétit ou des difficultés à mastiquer

• Une salivation excessive

• Une accumulation de tartre jaune ou brun sur les dents

Si vous observez ces signes, il est essentiel de consulter un vétérinaire pour éviter toute complication.

Conseils pour prévenir les problèmes dentaires

1. Le brossage des dents1

Le brossage régulier est la meilleure façon de prévenir l’accumulation de plaque. Utilisez une brosse à dents et un dentifrice spécialement conçus pour les animaux. Il est recommandé de brosser les dents de votre compagnon au moins trois fois par semaine, voire quotidiennement pour une protection optimale.

Conseils pour un bon brossage de dents :

• Passez délicatement vos doigts sur ses gencives et ses dents. Récompensez-le avec une friandise.

• Ajoutez du dentifrice sur votre doigt pour l’habituer progressivement. Il existe des goûts de poulet ou autre aliment pour aider à la coopération de votre animal.

• Utilisez ensuite une brosse à dents souple ou un doigtier en plastique. Brossez les dents avec des mouvements circulaires et doux, seulement quelques secondes. Récompensez votre animal.

• Allongez les séances de brossage progressivement.

2. L’alimentation et les jouets dentaires

Certaines croquettes spécialement formulées aident à réduire la plaque dentaire. De même, les jouets à mâcher et les friandises dentaires peuvent contribuer à limiter la formation de tartre en stimulant la mastication.

3. Les visites régulières chez le vétérinaire

Un contrôle dentaire annuel chez le vétérinaire permet de détecter d’éventuels problèmes avant qu’ils ne deviennent graves. Un détartrage professionnel peut être nécessaire pour éliminer les accumulations de tartre difficiles à enlever par le brossage seul.

Note importante : n’utilisez jamais des produits destinés aux humains, car certains ingrédients peuvent être nocifs pour les chiens.