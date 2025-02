L’argent aux Championnats des quatre continents

Après un mauvais départ aux Championnats des quatre continents de patinage artistique, le duo Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps a fini son programme libre en force, ce qui leur a permis de décrocher la médaille d’argent à Séoul, en Corée du Sud.



«Ça va bien à l’entraînement, mais je ne sais pas ce qui se passe en compétition», a avoué Deanna Stellato-Dudek à l’agence Sportcom au sujet de leur quatrième place obtenue jeudi au programme court, un résultat décevant aux yeux des champions du monde en titre.



Toutefois, selon Maxime Deschamps, cette déception était «la meilleure chose qui pouvait [leur] arriver», car ils ont rebondi le lendemain en obtenant deux sommets personnels cette saison, soit la note de 141,26 au programme libre et 210,92 au cumulatif.



«Nous nous sommes entraînés très fort, mais nous avons eu du mal à transposer le tout en compétition. Nous avons été capables de patiner avec plus de liberté et d’avoir du plaisir. C’est quelque chose que nous n’avions pas encore réussi à faire cette saison», a souligné Maxime Deschamps.



C’est la troisième médaille que le couple qui s’entraine à Sainte-Julie remporte aux Championnats des quatre continents, eux qui ont été couronnés champions l’année dernière.