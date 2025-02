Boucherville confie la gestion de ses réseaux sociaux à l’agence Commères

La Ville de Boucherville a confié à nouveau un contrat de 66 225$ à l’agence Commères pour la gestion de ses communautés sur les réseaux sociaux. Le mandat s’étend du 1er mars 2025 au 28 février 2026.

Ce n’est pas une première pour cette agence basée à Saint-Bruno-de-Montarville. En 2020, elle a commencé à travailler avec la Ville afin de prêter main-forte à l’équipe des communications, en remplacement d’une conseillère en communication qui était en absence prolongée et pour une durée indéterminée. Quoique le mandat ne visait pas principalement la gestion de communauté, l’agence donnait un coup de main à la rédaction des publications.

En 2022, la Ville a pris la décision d’externaliser la gestion de ses communautés et l’agence s’est vue octroyer ce mandat «dans le respect des règles fixées par la Loi sur les cités et villes en plus des règles propres à la Ville», précise la cheffe de service, Direction des communications et des relations publiques, Julie Charron.

Puis en 2023, 2024 et 2025, la Ville a procédé par appel d’offres sur invitation auprès de plusieurs fournisseurs et l’Agence Commères a remporté les trois.

L’agence continuera donc à gérer la présence numérique de la Ville, interagir avec les citoyens et diffuser l’information municipale sur les différentes plateformes sociales.

Mentionnons que la fondatrice de l’agence, Vanessa Bourdeau, occupe depuis novembre 2024 la présidence de l’Aile jeunesse de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS).