Tourisme Montérégie dévoile sa nouvelle image de marque

Tourisme Montérégie amorce une nouvelle ère avec le dévoilement de son image de marque renouvelée qui sera dévoilée le 21 février, lors du lancement de la nouvelle édition de Cap sur le vélo, le magazine cyclotouristique de la Montérégie.

Alors, il s’agira de la première exécution du nouveau positionnement qui incarne l’essence de la destination à travers un logo modernisé et une identité visuelle forte. Réalisé en collaboration avec l’agence Maison 1608, ce projet vise à bien représenter l’offre touristique et à renforcer l’attractivité de la région.

Une Montérégie accessible, accueillante et généreuse

Ancrée dans son ADN, cette nouvelle identité repose sur trois piliers : accessibilité, accueil et générosité. Région voisine de Montréal, la Montérégie se distingue à vrai dire par ses paysages variés, son offre gastronomique et son équilibre entre ruralité et urbanité. Avec le slogan « Gourmands de nature », elle s’impose comme une destination prisée pour les saveurs locales, les escapades en plein air et le tourisme d’affaires.

Une identité visuelle modernisée

L’évolution graphique s’incarne dans un logo raffiné et une palette de couleurs inspirée des paysages de la région. Vert forêt, brun terre et aubergine traduisent son lien avec la nature, tandis que des touches de jaune et d’orange évoquent dynamisme et diversité.

«Cette nouvelle identité reflète parfaitement l’essence de la Montérégie et notre volonté de la faire rayonner avec authenticité et dynamisme», déclare Mario Leblanc, directeur général de Tourisme Montérégie.

Un repositionnement stratégique pour l’avenir

Ce repositionnement vise à renforcer la notoriété de la Montérégie comme destination touristique incontournable, quatre saisons, en guidant les actions marketing et promotionnelles futures. L’adoption d’une identité forte et cohérente influencera au fil du temps les campagnes marketing, les communications et les outils promotionnels, afin de mieux répondre aux attentes des visiteurs et aux nouvelles tendances du tourisme.

En ce sens, Tourisme Montérégie invite ses partenaires et le grand public à découvrir cette nouvelle identité et à accéder aux ressources médias via la page officielle.