Des fermetures reliées au monde de la bière à Varennes et Sainte-Julie

Faute de pouvoir renouveler son bail, la microbrasserie Brasseurs du Moulin située à Beloeil et à Varennes a mis fin à ses activités le 17 février, alors qu’à Sainte-Julie, c’est une baisse d’achalandage qui a forcé le propriétaire de la Station des bières et fromagerie à fermer ses portes après la liquidation de son inventaire.



«Après presque 10 ans à vous servir avec fierté, nous n’avons malheureusement pas réussi à reconduire notre bail commercial auprès de Gestion A. Godin dans notre local bien-aimé. Ceci signifie que nous ne pouvons plus respecter nos engagements financiers et devons fermer nos portes», a indiqué la direction des Brasseurs du Moulin sur sa page Facebook.



«Ce fut un plaisir de pouvoir vous servir et vous transmettre notre passion de la bière. C’est grâce à vous que nous avons pu vivre des centaines de belles soirées animées et arrosées… À tous et à toutes, nous vous disons merci de nous avoir suivi et supporté toutes ces années. C’est au nom de toute l’équipe des Brasseurs du Moulin et avec le cœur gros qu’on vous dit aurevoir! Cheers et santé à tous!»



La microbrasserie ferme également son usine de production et salon de dégustation situés depuis près de deux ans sur le boulevard Lionel-Boulet à Varennes, tout en faisant savoir qu’elle ne prévoyait pas de réouverture dans de nouveaux locaux.



À Sainte-Julie



«C’est avec une immense tristesse que je vous écris ce texte. La Station des bières et fromagerie doit malheureusement fermer ses portes dû au manque d’achalandage, a écrit pour sa part le propriétaire, Raphael Ethier. Cela a été une décision très difficile à prendre pour moi du côté personnel et émotionnel.»



«Je voudrais remercier tous nos artisans québécois avec qui nous avons eu le plaisir de faire affaires durant toutes ces années. Merci aux vignobles, cidreries, fromagers et un gros merci au beau monde de l’industrie brassicole. Ce fut un honneur et un privilège de travailler avec vous tous. Nous avons fait une méchante belle ride ensemble!», a-t-il mentionné en ajoutant qu’il reste ouvert jusqu’à épuisement de l’inventaire et il remercie sincèrement sa clientèle.



Il faut préciser à ce sujet que l’industrie est en pleine mutation et que le marché affiche des signes de saturation. Si certaines microbrasseries s’en tirent bien, la majorité d’entre elles font face à un nombre croissant d’obstacles et de problèmes sur leur chemin.



À lire aussi : https://www.journalsaint-francois.ca/dossiers_numeriques/lindustrie-locale-de-lalcool/