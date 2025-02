Conseil jeunesse à Sainte-Julie: des projets plein la tête

Le conseil municipal jeunesse siégeait le 11 février et ses membres avaient plusieurs projets à présenter à la population. Plein de propositions étaient à l’ordre du jour, allant de la sécurité publique à la fraude et l’isolement chez les personnes âgées, en passant par les poules pondeuses.



Cet exercice démocratique pourrait avoir des effets concrets dans le futur, car plusieurs propositions ont vu le jour au fil des années. L’an dernier, deux projets évoqués lors des conseils municipaux jeunesse se sont concrétisés, dont la venue de stations de vélos en libre-service et des arrêts d’autobus intelligents.



Le jeune Jacob Leprohon a pour sa part démontré qu’il a le sens des affaires, car il aimerait mettre en place la Fabrique entrepreneuriale, un endroit où les jeunes comme lui pourraient offrir leurs produits et services à la population, par exemple lors du marché public tenu en été.



Naim Mohammedi souhaite qu’il y ait plus de sécurité pour les piétons et les cyclistes à travers la ville et, dans un premier temps, il a présenté un projet pour la sécurisation de l’intersection de la 229 et du rang de la Vallée. Pour sa part, Mohamed Amine Amrous veut relier par bande cyclable Sainte-Julie et Boucherville, par le chemin de la Belle-Rivière et de Touraine, un projet coûteux certes, mais assumé à plus de la moitié par les gouvernements, a-t-il avancé.



Gabrielle Kamga a présenté son programme FIT, conçu pour faire connaitre la technologie pour lutter contre la fraude et l’isolement chez les personnes âgées, alors que des jeunes de 11 à 18 ans pourraient les sensibiliser à l’utilisation du numérique et, du même coup, créer des relations intergénérationnelles.



De son côté, Samuel Pelletier veut plus d’abribus pour le confort et la sécurité de tous, alors qu’Ève Armand aimerait que les jeunes et les aînés contribuent à l’embellissement des parcs et aident à les sécuriser afin que les gens puissent faire des promenades le soir.



Finalement, Étienne Joly propose d’ajouter deux tables de ping-pong permanentes dans les parcs Harvey et Véronneau, tandis que Maélie Allaire a présenté avec enthousiasme son dossier fort bien fouillé d’adopter des volailles pondeuses.