1,53 M$ pour diversifier les exportations en Montérégie

La guerre commerciale avec les États-Unis préoccupe au plus haut point les quelques 9 300 entreprises québécoises qui réalisent des affaires en sol américain et c’est dans un tel contexte que Québec a injecté 1,53 M$ aux entreprises de la Montérégie pour les aider à trouver de nouveaux marchés.



En 2023, 73,6% des exportations québécoises internationales de marchandises ont été expédiées aux États-Unis, ce qui représente un chiffre d’affaires de l’ordre de 87,3 G$, et plus de 400 000 emplois dans la province sont liées à ce secteur d’activité stratégique.



Cette somme de 1,53 M$ a été répartie en parts égales à Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL), à Commerce international Québec Montérégie-Ouest et à Expansion PME, qui sont des organismes régionaux de promotion des exportations de la Montérégie.



Cette aide financière vise à appuyer la mise en œuvre des activités de promotion des exportations et d’accompagnement des entreprises exportatrices de la région.

«Ensemble, nous parviendrons à transformer l’incertitude en occasions d’affaires», a lancé Julie Ethier, directrice générale de DEL.