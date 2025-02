Starmania au Rendez-vous de la mairie à Boucherville

Le Festival Classica est de retour cette année avec une programmation ambitieuse. Parmi les temps forts, un concert en plein air en hommage à Starmania dans le cadre du Rendez-vous de la mairie, à Boucherville, et une soirée immersive Beatles Symphonique à la cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue, à Longueuil, où le légendaire groupe britannique reprendra vie en musique

Au menu de la 15e édition, qui s’étendra sur 24 jours, du 21 mai au 15 juin, 21 concerts seront offerts dans l’agglomération de Longueuil et à Montréal.

L’hommage à l’un des plus grands succès de la comédie musicale francophone : Starmania Symphonique sera présenté le 14 juin au parc de la Rivière-aux-Pins.

Ce classique intemporel du duo Berger-Plamondon sera revisité dans une version orchestrale grandiose, portée par les plus grandes voix de la scène lyrique québécoise, promet l’organisation.

La programmation du Festival Classica se veut riche et diversifiée. Beatles Symphonique sera offert le 23 mai, ainsi qu’un hommage à François Dompierre le 20 mai, à la cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue, à Longueuil.

Avec son slogan «Le classique sans limite», le Festival Classica veut marier les grands classiques et les réinterprétations modernes.

Au total, huit concerts seront présentés à Boucherville dont sept à l’église Sainte-Famille, cinq à Longueuil, à la cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue et au Théâtre de la Ville, sept à Saint-Lambert, et un à Montréal.

Comme nouveauté cette année, la musicologue Marilou Garon invite le public à en apprendre plus sur les œuvres au programme, une heure avant chaque concert offert à l’église Sainte-Famille de Boucherville.

La programmation complète est disponible sur le site web du Festival Classica.