Longueuil : investissements de 55 M$ à l’usine d’eau potable Louise-Gravel

Ayant largement dépassé leur durée de vie, les équipements électriques de l’usine de production d’eau potable Louise-Gravel, située rue Bourassa à Longueuil, seront remplacés au coût de 54,8 M$ par l’entreprise Tisseur inc.

Actuellement installée sur le toit de l’usine, l’entrée électrique ne dispose que d’une protection minimale. «Un nouveau bâtiment sera construit pour accueillir les nouveaux équipements, plus volumineux, afin d’assurer une meilleure protection, une accessibilité accrue et une redondance du système, garantissant ainsi le maintien des services durant les travaux», indique la Ville dans son sommaire décisionnel du 18 février.

Le projet inclut également le remplacement des groupes motopompes et de leur distribution électrique, un ensemble devenu obsolète. Ces travaux seront réalisés simultanément avec la mise à niveau des équipements électriques, les deux systèmes étant interdépendants.

Cette usine est la plus grande des trois de l’agglomération. Elle dessert plus de 272 200 personnes de l’arr. de Saint-Hubert, de l’arr. du Vieux-Longueuil, de Boucherville et de Saint-Bruno-de-Montarville.

Les plans d’ingénierie ont été réalisés par SNC-Lavalin (devenu Atkins Réalis) et ceux d’architecture par Cimaise. Preuve de l’intérêt des entrepreneurs pour ce projet, 23 entreprises se sont procuré les documents et cinq d’entre eux ont répondu à l’appel d’offres.

Les travaux de construction s’échelonneront sur une période de près de 4 ans.