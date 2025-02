Première Soirée hommage à la jeunesse à Varennes

La Ville de Varennes a décidé de présenter la première Soirée hommage à la jeunesse afin d’encourager la réussite des jeunes et de leur offrir un moment de reconnaissance.



L’événement était organisé dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. Pour l’occasion, plus de 150 personnes étaient réunies pour souligner les réalisations exceptionnelles des jeunes Varennois qui se sont démarqués dans leur discipline sportive et académique.



Au cours de cette première, le conseil municipal a rendu hommage aux récipiendaires des Journées de la persévérance scolaire, des Bourses du soutien à l’excellence ainsi que des bourses de la Fondation universitaires Marguerite-D’Youville et Mathieu Émond.



«Cette soirée était une belle occasion de mettre en lumière le talent, la détermination et l’engagement de notre jeunesse. Leur persévérance est une source d’inspiration pour toute la communauté», a lancé le maire de Varennes, Martin Damphousse.