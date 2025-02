Opérations déneigement et coups de cœur!

Dans les villes de Sainte-Julie et Varennes, le déneigement va bon train, alors qu’il est possible de constater sur les réseaux sociaux que les bons samaritains de tous âges ont prêté main forte à celles et ceux qui avaient besoin d’un coup de main pour voir enfin… autre chose que de la neige au bout du tunnel!



À Sainte-Julie, les équipes poursuivaient leurs efforts pour assurer des déplacements sécuritaires pour tous en date du 18 février. Le chargement de la neige se poursuit sur les circuits prioritaires, incluant les artères principales et les zones scolaires.



Les employés ont également commencé le déneigement des bornes incendies et la Ville a demandé aux citoyens de donner un petit coup de main afin de garder ces accès dégagés.



Les équipes priorisent le déneigement des zones scolaires et des trottoirs afin que les jeunes puissent se rendre à l’école en toute sécurité. Cependant, il reste encore énormément de neige à ramasser, alors, pour la sécurité des tout-petits, il est suggéré par la Ville de les reconduire à l’école et d’opter pour le covoiturage entre voisins lorsque possible.



À Varennes



Les rafales de vent affectent particulièrement la circulation dans le secteur rural à Varennes et, en date du 18 février à 14 h, quelques routes seraient encore fermées, soit la montée du Lac, entre le chemin du Petit-Bois et du Pays-brûlé; la montée Baronnie, entre le chemin de la Butte-aux-Renards et le chemin du Cordon; le chemin des Coulées et le chemin du Cordon.



Les artères principales sont dégagées ainsi que les rues à proximité des écoles, des institutions et des intersections importantes. Les trottoirs et les traverses piétonnières sont en cours de déneigement.



Le soufflage de la neige se poursuivra le 18 février, la nuit prochaine et devrait continuer toute la semaine. Le dégagement des bornes fontaines fait également partie des priorités, a indiqué la Ville.