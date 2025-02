Des « igloo mobiles » dangereux et… coûteux!

La Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent (RIPRSL) a rappelé l’importance de bien déneiger son véhicule, pour la sécurité de tous et… pour son portefeuille!



La RIPRSL a prévenu sur sa page Facebook qu’un pare-brise partiellement nettoyé ne suffit pas, même pour parcourir de courtes distances, et qu’il est nécessaire d’enlever la neige de toutes les surfaces vitrées, du toit, du capot et des phares des véhicules.



Il est important à ce sujet de savoir que, selon l’article 265 du Code de la sécurité routière, le «pare-brise et les vitres d’un véhicule automobile doivent être conformes aux normes établies par règlement pour assurer la visibilité du conducteur». L’amende à payer en cas d’infraction est de 90 à 175$, auxquels s’ajoutent des frais de 10$.



Si la plaque d’immatriculation est illisible en raison de la neige, l’article 32 prévoit de 30 à 85$ d’amende supplémentaire. De plus, il faut porter attention aux morceaux de glace et de neige qui pourraient s’envoler en route, puisque l’article 498 mentionne qu’il est interdit de «laisser une matière quelconque se détacher du véhicule». L’amende prévue dans un tel cas est de 60$ auxquels s’ajoutent des frais de 10$.



Bref, la RIPRSL avertit que les conducteurs paresseux ou trop pressés de partir s’exposent à des amendes pouvant totaliser jusqu’à 340$, soit un prix élevé pour gagner quelques petites minutes…