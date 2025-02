Économie, tarifs, Trump… : conseils de survie d’une spécialiste RH !

L’omniprésence du président américain Donald Trump dans tous les médias et les mauvaises nouvelles qui l’accompagnent suscitent chez plusieurs un sentiment d’inquiétude, voire d’anxiété tant à la maison qu’au bureau ou à l’usine. Spécialisée en ressources humaines et experte du monde du travail, du leadership et de la gestion des ressources humaines, Annie Boilard propose quelques trucs pour «survivre».

D’entrée de jeu, la spécialiste salue l’initiative du <@Ri>Journal<@$p> sur cette question. «Je suis contente que vous en parliez. Peu de personne parle du malaise que cela génère, de cette espèce d’insécurité financière ou de la pérennité des emplois. Monsieur et Madame Tout-le-monde, ce ne sont pas les 25 % de tarifs qui vont affecter les industries qui les inquiètent. C’est comment cela va les toucher personnellement. C’est intéressant comme point de vue.»

Pour elle, la fébrilité de l’économie en inquiète plusieurs, et ce, à juste titre. «Présentement, la pénurie de main-d’œuvre pour les postes non qualifiés est derrière nous. Tout le monde connait quelqu’un qui a du mal à se trouver une job, indique-t-elle. Une situation bien différente d’il y a quelques mois.»

«Et on se fait dire que la situation va être encore plus difficile! Qu’on pourrait avoir la pire crise économique qu’on n’a pas eu depuis des années. C’est angoissant pour bien des gens.»

Ce contexte incite Mme Boilard à conseiller la prudence économique : «Ce n’est pas le temps de faire des grosses dépenses», affirme-t-elle.

Piste de solution

Mme Boilard est catégorique : l’important est de ne pas se laisser happer par la situation. «C’est bien de s’y intéresser et de s’en occuper. Il doit y avoir une conscience collective par rapport à ça. Mais aussi il faut protéger notre santé mentale, souligne-t-elle. Il faut gérer nos dialogues internes. On ne peut pas empêcher le hamster de tourner dans notre tête. Mais on peut influencer ses pensées.»

Pour l’experte, la prise de conscience du discours interne qui nous habite est la première étape vers un meilleur équilibre mental. Ensuite, il faut se demander ce qu’il y a de positif dans cette répétition de pensées. Enfin, il faut se demander par quoi substituer ces pensées afin de s’aider soi-même.

«C’est complexe! On ne fait pas cela tout seul en trente secondes en coupant des carottes! Ça prend une réflexion de fond. Parfois il faut être accompagné. Quelquefois on va le faire avec notre gestionnaire ou notre équipe de travail. Il y a des prises de conscience là-dedans. Il y a beaucoup de choses.»

Concernant l’omniprésence du 47e président des États-Unis dans les médias, Mme Boilard souligne que Donald Trump prend la place qu’on lui donne. «Du point de vue RH, ces grands courants, ça vient et ça passe! Si les Canadiens étaient en série éliminatoires ou en finale de la Coupe Stanley, c’est de cela dont on parlerait!»

Mme Boilard parle par expérience; «J’en ai vu des sujets de travail obnubiler des équipes de travail pendant des mois, puis disparaître. C’est un cycle.»

«Que ce soit Trump ou l’intelligence artificielle, le monde du travail est toujours en train de s’adapter. Tour à tour, l’employeur et l’employé a le gros bout du bâton. Les relations de pouvoir bougent très rapidement. C’est très dynamique. Les gens gagnent à être informés», de conclure la spécialiste.