Suspects recherchés pour vol à Sainte-Julie

La Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent demande l’aide du public afin d’identifier deux suspects qui auraient commis un vol à l’étalage à Sainte-Julie.



L’homme et la femme seraient entrés dans un commerce le 14 avril 2024 afin d’effectuer du repérage et l’homme aurait attiré l’attention d’un employé alors que sa présumée complice aurait fouillé dans les étagères à la recherche d’objets convoités durant cette diversion. L’homme serait alors sorti du commerce pour démarrer le camion utilisé et aurait klaxonné afin de prévenir la femme, qui a alors quitté les lieux du crime avec les objets volés.



Toute information pouvant aider les policiers à procéder à l’identification de ces individus peut être transmise en mentionnant le numéro de référence 2025-001 au 450 922-7001 poste : 399 ou à l’adresse sra@police-rsl.qc.ca.