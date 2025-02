Plus de 1 400 signatures pour sauver une patinoire à Varennes

Une pétition pour sauver la patinoire du parc du Carrousel à Varennes a recueilli jusqu’à présent plus de 1 400 signatures en deux semaines, alors que la Ville de Varennes projette de construire à la place des terrains de pickleball.



Les signataires ont fait valoir que la patinoire est un lieu essentiel pour la communauté depuis plus de 30 ans. «Bien que nous soutenions l’idée de diversifier les activités sportives dans notre ville, cela ne doit pas se faire au détriment des infrastructures déjà en place et appréciées de la population. Supprimer la patinoire, c’est pénaliser près de 30% de notre population locale, qui perdra un espace de loisir indispensable», est-il indiqué dans la pétition.



Ils ont ajouté que le Polydôme offre une alternative, mais cet endroit est déjà bien occupé et il n’est pas toujours adapté pour les jeunes enfants qui souhaitent jouer au hockey.



Lors de l’assemblée publique du 3 février, une des initiatrices de la pétition, Chantal Baribeau, a déposé publiquement le document et le maire lui a laissé entrevoir de l’espoir dans leur dossier. «Elle sera analysée par les membres du conseil rapidement, dès la réunion suivante, et on va vous revenir […] Ça se peut – là je ne peux pas prétendre parler au nom du conseil – qu’on vous propose une rencontre en privé avant de prendre la décision finale, mais on a bien lu l’ensemble des commentaires, des commentaires qui sont pertinents», a-t-il avancé.