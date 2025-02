Grave accident sur l’autoroute 20 à la hauteur de Sainte-Julie

Un important accident survenu sur l’autoroute 20 à la hauteur de Sainte-Julie a fait trois blessés, dont deux graves, alors qu’un camion poids lourd est entré en collision avec une automobile qui a pris en feu à la suite de l’impact.



La Sûreté du Québec (SQ) a informé La Relève que l’événement est survenu vers 10 h ce matin et a causé la fermeture de l’autoroute 20 en direction Montréal, ce qui a provoqué énormément de circulation sur les routes secondaires de Sainte-Julie en raison du détour.



Les deux occupants du véhicule démoli, âgés dans la trentaine, ont subi d’importantes blessures et ont dû être transportés à l’hôpital, mais leur vie ne serait pas en danger, selon la SQ. Le conducteur du camion, âgé pour sa part dans la soixantaine, a subi lui aussi des blessures, mais elles seraient jugées moins sévères et il a également été conduit à l’hôpital pour se faire soigner.



Cette partie de l’autoroute 20 a été complétement fermée afin que les spécialistes de la Sûreté du Québec puissent effectuer une reconstitution de l’accident. Selon les informations colligées à la suite de l’événement, il y aurait eu ralentissement brusque de la circulation à la hauteur du kilomètre 102 de l’autoroute. Le chauffeur du camion n’aurait pas freiné et son véhicule aurait embouti l’automobile, qui a pris feu à la suite de l’impact.