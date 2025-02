Sels d’ammoniaque : une situation dénoncée par des parents fait réagir Hockey Québec

La dénonciation d’un entraîneur de hockey atome AA qui aurait offert des sels d’ammoniaque à ses joueurs a incité Hockey Québec à prendre action. L’utilisation de ce produit qui peut avoir des incidences graves sur la santé a été interdit le 11 février par la fédération sportive.

L’entraîneur d’une formation élite de Hudson, Rigaud et Saint-Lazare, au sein de laquelle des joueurs de Soulanges et Salaberry-de-Valleyfield évoluent, a été suspendu pour avoir fait inhaler des sels d’ammoniaque à ces joueurs. L’entraîneur-chef (4 parties) et un autre adjoint (1 partie) ont aussi été sanctionnés dans la foulée de ces événements.

Le tout, à l’insu des parents, ce qui avait notamment fait réagir Noémie Léger. «Je suis tristement amer que mon fils ai vécu une telle situation du haut de ses 11 ans, a-t-elle écrit dans un long message qui a fait réagir sur Facebook. Atome AA, il aura fait de l’ammoniaque. Je l’écris et j’ai envie de pleurer et de vomir….»

Mardi, Hockey Québec mentionnait interdire l’utilisation de ce produit. Pour la saison 2025-26, de concert avec Hockey Canada et la santé publique, la Fédération entend statuer sur une politique et réglementation.

Deux situations

La semaine précédente, Hockey Lac Saint-Louis prévenait déjà ses membres que deux situations lui avaient été rapportées. On décrivait le tout comme un phénomène inquiétant.

Dans un communiqué, l’organisation rappelait les conséquences pour les entraîneurs qui encourageraient la consommation des sels d’ammoniaque et les joueurs qui en utiliseraient, feraient la promotion ou en distribueraient.

«Il [Hockey Lac Saint-Louis], met en garde les membres qui font la promotion ou la distribution de cette substance dans le cadre des activités de hockey mineur, qu’ils s’exposent à des poursuites criminelles advenant le cas ou un joueur sous leur supervision subirait des effets secondaires aliénant sa santé», est-il écrit à la fin du mémo distribué le 4 février.

Effets potentiels de l’ammoniaque sur la santé

Inhalation : très toxique. Peut causer une irritation du nez et de la gorge. Peut mener à un œdème pulmonaire mortel.

Contact avec la peau : corrosif. Le gaz brûle ou irrite la peau. Peut causer des cicatrices permanentes puisque le gaz liquéfié peut refroidir ou geler la peau.

Contact avec les yeux : corrosif. Le gaz irrite ou brûle les yeux. Des dommages permanents, incluant la cécité, pourraient survenir.

[Source : Centre canadien et d’hygiène et de sécurité au travail]