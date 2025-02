Imprimerie Sainte-Julie vendue à des Américains

La première entreprise à s’être implantée dans le parc industriel de Sainte-Julie en bordure de l’autoroute 20, Imprimerie Sainte-Julie (ISJ), a été vendue le 10 février à des intérêts américains.



ISJ est un important fabricant québécois d’étiquettes d’emballage pour ses clients des marchés alimentaires et pharmaceutiques, des boissons, des cosmétiques et des produits naturels. L’entreprise comptant une centaine d’employés devient ainsi la nouvelle filiale au Canada de Resource Label Group (RLG), une entreprise américaine d’impression d’étiquettes et d’emballages qui est basée au Tennessee.



«Forte de ses 50 ans d’expérience et de développement dans le marché, nous voulions s’assurer que cette merveilleuse entreprise puisse perdurer dans le temps, croître avec les meilleurs, offrir des produits différenciateurs et continuer d’innover», ont indiqué les dirigeantes, les sœurs Marilène et Caroline Fournier, filles du fondateur Jean-Maurice Fournier.



«Grâce à Resource Label Group, nous avons accès à une technologie de pointe, à des ressources élargies et à un réseau collaborateur de chefs de l’industrie, ont-elles ajouté sur leur page Facebook. RLG va nous permettre d’élargir nos capacités, d’introduire de belles innovations et de continuer à offrir l’expérience personnalisée à laquelle s’attendent nos clients.»



Les termes financiers de la transaction n’ont pas été divulgués, tout comme les conditions de continuité des deux dirigeantes.