Des lampadaires fréquemment endommagés par des camions lourds

La Ville de Boucherville fait face à une problématique récurrente sur le boulevard de Montarville, entre les rues Nobel et Eiffel, où de nombreux lampadaires sont accidentés par des camions lourds circulant dans ce secteur industriel ou se stationnant dans les accotements.

Au cours des 24 derniers mois, pas moins de 12 lampadaires ont dû être remplacés. Chaque réparation coûte en moyenne 4 000$, indique la Ville.

Comme ces incidents engendrent des coûts importants, l’administration municipale tente de trouver une solution pérenne à ce problème. En attendant, elle a décidé de ne pas remplacer les lampadaires brisés, car au-delà des collisions avec les lampadaires, le secteur est également affecté par des infrastructures vieillissantes.

La distribution électrique souterraine, qui alimente ces installations, est en fin de vie, causant des pannes récurrentes. Selon la porte-parole de la Ville, Josianne Marcotte, l’ensemble du réseau dans ce secteur et qui appartient au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMDQ) devra être complètement remplacé, et toutes les têtes luminaires devront être changées.

Un accord avec le MTMDQ permet aux équipes municipales d’y accéder pour effectuer des réparations. Des discussions avec le ministère seront nécessaires pour trouver une solution durable, affirme la Ville. Pour l’instant, les entreprises du parc industriel ne sont pas impliquées dans les discussions.

Sur Marie-Victorin

La Ville de Boucherville a également rencontré des défaillances d’éclairage sur le boulevard Marie-Victorin, dans la zone située entre le 266 et l’entreprise Groupe Robert.

Durant plusieurs semaines, les lampadaires ne fonctionnaient pas. La situation est rétablie depuis deux semaines. Un disjoncteur serait la cause du problème qui a été réglé par l’entreprise Guimont Électrique.