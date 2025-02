Environnement : le BAPE recommande de ne pas autoriser le projet de Triumvirate

Le 7 février, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a publié son rapport d’enquête et d’audience publique dans lequel il recommande de ne pas autoriser sur le projet de valorisation des matières dangereuses résiduelles par Triumvirate Environnemental, à Contrecœur.



Le projet est estimé à 13,2 M$ et l’entreprise voulait effectuer la valorisation des matières dangereuses résiduelles à l’aide d’un procédé de récupération des substances organiques appelé désorption thermique anaérobie, un procédé qui est inexistant au Québec, mais utilisé ailleurs dans le monde, a fait savoir le BAPE.



Près d’une centaine de personnes ont pris part au processus, alors que sept mémoires ont été déposés et quatre ont été présentés en séance publique. Plusieurs inquiétudes ont été soulevées, notamment en ce qui concerne les effets environnementaux du projet, les émissions atmosphériques, ainsi que les risques d’accidents et des mesures d’urgence.



Selon le rapport du BAPE, le projet entraînerait des émissions des gaz à effet de serre qui s’ajouteraient au bilan de la province et l’enfouissement de près de 3 000 tonnes de noir de carbone dans un lieu d’enfouissement technique du Québec chaque année.



« Après examen de l’information recueillie au cours de l’audience publique et au terme de son analyse et de son enquête, la commission conclut que, tel qu’il est présenté, ce projet s’apparente davantage à de l’élimination qu’à de la valorisation de matières dangereuses résiduelles et est d’avis que le projet proposé par Triumvirate présente trop d’inconvénients pour le Québec par rapport aux avantages qu’il pourrait lui procurer. En conséquence, la commission d’enquête recommande de ne pas autoriser le projet. »