Élections fédérales : Noémie Rouillard est officiellement candidate du Bloc

En vue des éventuelles élections fédérales, plus de 150 personnes ont assisté à l’assemblée d’investiture qui a confirmé la candidature de Noémie Rouillard dans la nouvelle circonscription de Mont-Saint-Bruno–L’Acadie.



«C’est la toute première fois que je ne suis pas candidat à ma propre succession!, a lancé avec émotion le député fédéral de Montarville, Stéphane Bergeron. C’est donc avec un certain pincement au cœur que je tourne la page, en ayant cependant le sentiment du devoir accompli. Je lègue un bilan fort positif et une organisation nettement plus solide que celle dont j’ai hérité en 2019», a-t-il mentionné lors de l’événement qui a rassemblé une douzaine de députés, dont le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet.



«Si j’ai pris la décision de ne pas solliciter un nouveau mandat au niveau fédéral, j’entends demeurer disponible avant, pendant et après la campagne électorale, et ce, tant pour Noémie, bien sûr, que pour le Québec et le projet d’indépendance», a ajouté M. Bergeron qui reste en poste jusqu’au moment du déclenchement des élections.



«Je suis profondément convaincue que les Québécoises et les Québécois méritent de décider librement de leur avenir politique et de vivre dans un Québec encore plus juste, plus humain, plus vert; un Québec indépendant! Entre-temps, j’ai l’intention de brandir fièrement les couleurs du Bloc Québécois, suite à cette investiture, car le seul parti qui porte et défend véritablement les intérêts du Québec à d’Ottawa, c’est le Bloc Québécois!», de conclure Noémie Rouillard.