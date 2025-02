Coupures de 4,9 M$ pour le Centre de services scolaire Marie-Victorin

Les compressions au Québec de 200 M$ en éducation annoncées en décembre auront un impact d’environ 4,9 M$ pour le Centre de services scolaire Marie-Victorin (CSSMV).

L’effort budgétaire demandé s’applique jusqu’au 31 mars 2025, sur un budget de 734,4 M$ adopté en août 2024.

«Afin de répondre à cet effort budgétaire, nous comptons rationaliser le remplacement du personnel de notre centre de services scolaire (postes vacants, absences prolongées, maladies, invalidités, maternités, etc.), et ce, tout en veillant à ne pas compromettre les services directs aux élèves», indique la responsable médias et affaires publiques, Geneviève Cormier.

Elle ajoute que le centre vise «à limiter les achats de biens et services aux éléments nécessaires à la poursuite des activités éducatives du centre de services scolaire».