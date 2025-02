Compressions budgétaires : 120 employés de la santé voient leur poste aboli en Montérégie-Est

Les compressions budgétaires en santé ont coûté le poste à 120 employés au CISSS de la Montérégie-Est (CISSSME). Plusieurs autres mesures ont également été mises en place afin de réduire le déficit de l’organisation de 71 M$ au 31 mars 2025.

En plus de ces 120 postes abolis, plusieurs postes vacants ont également été abrogés. En tout, cela représente 202 équivalents temps complet, soit environ 1,5 % des effectifs réguliers.

Par voie de communiqué, le CISSSME indique que les employés concernés ont été rencontrés afin de leur proposer un plan de replacement sur d’autres postes vacants au sein de l’organisation ou ailleurs dans le réseau de la santé.

Les personnes touchées sont des gestionnaires et des membres du personnel «dont la majorité effectue du travail administratif dans l’ensemble de nos directions», précise l’organisation, qui dit avoir le souci de minimiser les effets sur les services à la population.

Ces compressions sont demandées par le gouvernement du Québec afin de «tendre vers l’équilibre budgétaire». Le déficit du CISSSME est chiffré à 78 M$.

Parmi les autres mesures mises en place depuis l’automne, notons un gel des embauches administratives et de postes de cadres, la réduction des heures supplémentaires et du recours à la main-d’œuvre indépendante, ainsi que la réduction des frais de déplacement et des dépenses reportables.

Le CISSSME comprend plusieurs installations, dont l’hôpital Pierre-Boucher de Longueuil.

Au moment de publier l’article, le CISSS de la Montérégie-Centre n’avait pas répondu à nos questions.