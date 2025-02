Tarifs: Varennes se dit « préoccupée » et émet une directive d’achat local

La Ville de Varennes s’est dit «préoccupée» par la menace d’imposer d’éventuels tarifs douaniers sur les produits canadiens, que ce soit en raison des possibles impacts pour ses citoyens, mais aussi pour les entreprises du territoire qui dépendent en bonne partie des échanges avec le marché américain.



«À Varennes, nous avons des entreprises dont leur part de marché est principalement ou exclusivement destinée aux Américains, je pense entre autres à l’acier, à l’aluminium et au soya. À cet effet, nous travaillerons en étroite collaboration avec les gouvernements provincial et fédéral sur des plans d’action pour prémunir nos acteurs économiques et les emplois locaux», a affirmé le maire, Martin Damphousse.



À la Ville de Varennes, on se dit bien conscient que, malgré une suspension de la hausse des droits de douane jusqu’au début du mois de mars, l’incertitude économique continuera de monopoliser l’attention du milieu des affaires.



C’est dans un tel contexte que le conseil municipal a convenu à l’unanimité d’émettre une directive d’achat local aux différents services municipaux. «À partir de maintenant, nous demandons au personnel de la Ville de privilégier les achats qui proviennent principalement du Québec ou du Canada. Nous allons procéder à la recherche de produits locaux comparables afin qu’ils ne soient pas exclusivement de fabrication américaine», a précisé le maire.



Ajoutons en terminant qu’à titre de président de l’Union des municipalités du Québec, Martin Damphousse surveillera de près la situation au cours des prochaines semaines afin d’évaluer l’impact sur la vitalité économique des villes dans toutes les régions du Québec.