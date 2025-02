D’autres logements abordables à venir à Varennes

Lors de l’assemblée publique du 3 février, le conseil municipal a procédé à l’adoption finale d’un règlement afin de permettre la construction de quatre bâtiments principaux multifamiliaux qui seront situés au 50, 60, 70 et 80, rue Riendeau à Varennes, soit 72 unités de logements au total.



Une citoyenne a demandé si ces nouvelles constructions permettront la venue d’autres logements abordables sur le territoire, et s’il est également question de construire des logements sociaux à cet endroit.



Le maire, Martin Damphousse, a précisé : «En fait, il y aura des logements abordables assurément, mais il n’y aura pas de projet de logements sociaux à cet endroit. Quand la Société d’habitation du Québec (SHQ) offre du financement dans un projet, il y a une obligation de fournir au moins 10% de logements abordables, donc tout indique que le promoteur ira là, parce qu’on entend parler qu’il sera financé par la SHQ.»



En ce qui concerne les logements sociaux, le maire a rappelé qu’un immeuble de 34 appartements est prévu et ils seront destinés à des personnes seules ou à des couples âgés de 60 ans et plus, ainsi qu’à des personnes vivant avec une déficience intellectuelle et bénéficiant de soutien communautaire. Le projet d’habitation sera érigé au 2016, boulevard René-Gaultier, soit près de la Maison des ainés.



Ce nouveau milieu de vie de quatre étages comprendra 34 logements d’une chambre, accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les résidents devraient emménager à l’été 2025.