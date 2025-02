Survivor Québec: un candidat de Sainte-Julie veut être le premier à… trahir!

https://www.facebook.com/survivorquebec.noovo/

Survivor Québec est de retour pour une troisième saison qui s’annonce encore une fois pleine d’action alors que 22 candidats seront appelés dès ce printemps à repousser leurs limites sur les îles des Philippines. Parmi eux, un Julievillois risque de causer bien des surprises, car il «veut jouer vilain et être le premier à trahir»…



Kevin, le candidat de Sainte-Julie, dit de lui sur le site de l’émission qu’il est «impulsif, il ne tient pas en place et n’a pas la langue dans sa poche». Le chargé de projets en construction de 34 ans avoue qu’il est « pas mal certain que sa grande trappe va le mettre dans l’eau chaude plus d’une fois, mais il a l’habitude et est devenu super bon pour se sortir du trouble».



Il avoue être un survivaliste et gars de bois dans l’âme et qu’il fait souvent des expéditions seul en nature, avec peu de nourriture et de matériel, «juste pour le trip». Kevin prévient ses compagnons : «il aime quand ça marche à sa façon et ne passe pas par quatre chemins quand ça ne fait pas son affaire».



Les participants devront se dépasser lors d’épreuves physiques exigeantes, de défis d’habileté, de tests mentaux et d’énigmes complexes. Au terme de la compétition qui dure une quarantaine de jours, un jury déterminera qui mérite le titre de Dernier survivant et la récompense de 100 000$.



Bref, le candidat de Sainte-Julie risque de susciter bien des réactions au sein de cette émission qui sera diffusée ce printemps sur les ondes de Noovo, du lundi au jeudi à 19h et le dimanche à 20h.