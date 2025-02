Les Remparts sont prêtes pour un gros défi à Québec

L’expérience d’un peu moins d’une année au sein du programme intensif sport-études du Collège Charles-Lemoyne pour les 17 joueuses de 11 et 12 ans des Remparts du Richelieu pee-wee AAA, ne les empêchera pas de prendre part au prestigieux tournoi international de Québec qui se tient du 12 au 23 février dans la Vieille capitale.

«Nous nous préparons pour le 14 février, alors que notre premier match sera face à l’Angleterre. Il faut se préparer physiquement et mentalement, nous ne connaissons pas le calibre et ce sera une surprise», évalue Joelle Leclair, la gérante de la formation qui compte des jeunes athlètes d’un peu partout sur le territoire.

«Il y a des filles de Saint-Michel, Candiac, La Prairie, Saint-Amable, Carignan, Sainte-Catherine, Saint-Jean-sur-Richelieu, Marieville, Varennes, Saint-Constant, Delson et Longueuil. Le bassin Richelieu est très vaste», énumère la gérante de Saint-Philippe dont la fille arbore les couleurs des Remparts.

Plus souvent sur la glace

Si pour les Remparts il s’agit d’une première année dans un cadre scolaire, les athlètes n’en sont pas à leurs premiers coups de patin dans une région qui connaît un essor grandiose en matière de hockey féminin.

«Nous sommes au Collège Charles-Lemoyne, mais avant, toutes ces filles jouaient civil. De cette manière, elles sont plus souvent sur la glace. En plus, elles connaissent une bonne saison dans du pee-wee AAA de fort calibre», se réjouit Joelle Leclair qui voit sa fille prendre la route pour disputer des matchs beaucoup plus loin que les dernières années.

«Le bassin élite s’étend très loin. Nous allons à Québec pour le tournoi, mais nous jouons déjà contre des équipes de Québec. Il y a aussi Montréal, Gatineau, Québec, Sherbrooke, Lac-Saint-Louis. En début de saison, nous allions en Mauricie, mais l’équipe s’est retirée», lance la mère de famille qui voit au bien de ses troupières.

Une expérience inestimable

Les filles sont donc prêtes à prendre la route du tournoi pee-wee le plus prestigieux de la planète qui ouvre ses portes aux filles pour seulement une troisième année. Gageons qu’avec l’engouement du hockey féminin et du succès que connaît la Victoire de Montréal, il ne s’agit que d’un début pour ces filles qui voient maintenant une opportunité de pratiquer leur sport de manière professionnelle.